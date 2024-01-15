Уряд підвищив зарплати бюджетникам

Кабінет міністрів підвищив з 1 січня 2024 року зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати. Наступне підвищення відбудеться вже з 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову уряду від 12 січня 2024 р. № 23.

"Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 3 195 гривень", - йдеться в документі.

До цього посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні.

Таким чином, базовий оклад підвищений на 10,4%.

Мінімалка та зарплати бюджетників

Згідно із законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень.

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Раніше планувалося, що з 1 квітня 2024 року посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду зросте до 3 600 гривень.