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Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк: у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - ФОТО

Сьогодні, 15 січня, росіяни скинули на селище Нью-Йорк у Донецькій області дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів.

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Ольга Романова редактор