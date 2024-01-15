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  • Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк: у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
21:12, 15 січня
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Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк: у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - ФОТО

Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк: у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - ФОТО

Сьогодні, 15 січня, росіяни скинули на селище  Нью-Йорк  у Донецькій області дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА  Вадим Філашкін.

Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк: у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - ФОТО, фото-1

На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів.

Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк: у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, - ФОТО, фото-2
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#Донеччина #окупанти #обстріл #Нью-Йорк
Ольга Романова
редактор
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