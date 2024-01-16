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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 372 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 372 090 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 372090 (+1110) осіб

танків - 6113 (+24)

бойових броньованих машин - 11358 (+36)

артилерійських систем - 8801 (+30)

РСЗВ - 961 (+3)

засоби ППО - 653 (+3)

літаків - 331 (+2)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12)

крилаті ракети - 1816 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33)

спеціальна техніка -1365 (+9). Дані уточнюються.

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