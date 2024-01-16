10:25, 16 січня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 372 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 372 090 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 372090 (+1110) осіб
- танків - 6113 (+24)
- бойових броньованих машин - 11358 (+36)
- артилерійських систем - 8801 (+30)
- РСЗВ - 961 (+3)
- засоби ППО - 653 (+3)
- літаків - 331 (+2)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12)
- крилаті ракети - 1816 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33)
- спеціальна техніка -1365 (+9).
Дані уточнюються.
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