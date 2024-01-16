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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:25, 16 січня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 372 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 372 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 372090 (+1110) осіб
  • танків - 6113 (+24)
  • бойових броньованих машин - 11358 (+36)
  • артилерійських систем - 8801 (+30) 
  • РСЗВ - 961 (+3) 
  • засоби ППО - 653 (+3) 
  • літаків - 331 (+2) 
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12)
  • крилаті ракети - 1816 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33) 
  • спеціальна техніка -1365 (+9).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 372 тисяч окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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