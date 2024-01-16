На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: загинула людина, поранено пʼятеро, - ФОТО

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини — вбили 1 цивільного, поранили ще 5. З лінії фронту евакуйовано 124 людини, у тому числі 17 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці Мар'їнської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. В Авдіївці є 1 поранений. Курахівська громада зазнала трьох обстрілів — в зоні ураження промзона та околиці Курахового.





Краматорський район. В Іллінівській громаді зі Смерчів обстріляна Нова Полтавка — пошкоджено 2 будинки, крамницю і дитсадок. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Миколаївки, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському, під ударом Ямпіль.





Бахмутський район. У Торецькій громаді у Нью-Йорку поранено 3 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.





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