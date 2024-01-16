Під Бахмутом бійці ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив», - ВІДЕО

Сили оборони на Донеччині знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив». Відповідно відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. «Під Бахмутом 92-а штурмова бригада ефектно розвалила російський танк, схожий на Т-90М «Прорив».



В даному випадку його можна переназвати «Розрив», - написав Цаплієнко.

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Ольга Романова редактор