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  • Під Бахмутом бійці ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив», - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:04, 16 січня

Під Бахмутом бійці ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив», - ВІДЕО

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Під Бахмутом бійці ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив», - ВІДЕО

Сили оборони на Донеччині знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив».

Відповідно відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Під Бахмутом 92-а штурмова бригада ефектно розвалила російський танк, схожий на Т-90М «Прорив».

В даному випадку його можна переназвати «Розрив», - написав Цаплієнко.

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#ЗСУ #Бахмут #танки #окупанти #знищення
Ольга Романова
редактор
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