Рада прийняла закон щодо цифровізації армії: що він передбачає

Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада прийняла закон №10062, який передбачає автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД) і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

“Це зміни до деяких ЗУ щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. До другого читання, на жаль, законопроєкт значно погіршили поправками слуг, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобовʼязаних”, – написала Геращенко.

За її словами, опозиційним фракціям вдалося збити певні одіозні поправки. В законі залишилися норми щодо автоматичного отримання УБД.

В той же час законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, який привʼязаний до єдиного реєстру виборців.

Проект також передбачає обробку зібраних особистих даних.

Геращенко зазначила, що цей законопроєкт по суті є частиною мобілізації. До законопроєкту не потрапили поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримані підозри (до вироку суду), інші антиконституційні норми.