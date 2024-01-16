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Роман Лазоренко
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14:56, 16 січня
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Рада прийняла закон щодо цифровізації армії: що він передбачає

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Рада прийняла закон щодо цифровізації армії: що він передбачає

Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада прийняла закон №10062, який передбачає автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД) і створення  єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних. 

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко. 

“Це зміни до деяких ЗУ щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. До другого читання, на жаль, законопроєкт значно погіршили поправками слуг, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобовʼязаних”, – написала Геращенко.

За її словами, опозиційним фракціям вдалося збити певні одіозні поправки. В законі залишилися норми щодо автоматичного отримання УБД. 

В той же час  законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, який привʼязаний до єдиного реєстру виборців.

Проект також передбачає обробку зібраних особистих даних.

Геращенко зазначила, що цей законопроєкт по суті є частиною мобілізації. До законопроєкту не потрапили поправки про внесення  в  реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримані підозри (до вироку суду), інші антиконституційні норми.

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#Рада #мобілізація #цифровізація
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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