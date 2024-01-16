Уряд дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень щодо кількості

Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року, повідомляє Lb.ua.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

“Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення - спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання - забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги”, - прокоментував заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.