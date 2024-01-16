17:53, 16 січня
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У Донецьку через негоду зупинено рух на пʼяти трамвайних маршрутах
У тимчасово окупованому Донецьку зупинено рух трамвайних маршрутів №3, №4, №5, №8, №16.
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси це сталося через перевищення допустимої норми накопичення зливової води.
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