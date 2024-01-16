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  • Жінки-ВПО можуть стати учасницями інноваційної навчальної програми «Зміст»
Ольга Романова
редактор
18:07, 16 січня

Жінки-ВПО можуть стати учасницями інноваційної навчальної програми «Зміст»

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Жінки-ВПО можуть стати учасницями інноваційної навчальної програми «Зміст»

Жінки-ВПО можуть стати учасницями інноваційної навчальної програми «Зміст».

Цей проєкт спрямований на допомогу жінкам, які відчувають нестачу внутрішніх ресурсів для постановки нових цілей та їх досягнення або шукають морально-психологічну підтримку, інформує Мінреінтеграції.

Ініціатива впроваджується за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні й за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

У навчанні можуть взяти участь внутрішньо переміщені жінки від 21 року, чоловіки яких воюють та/або які втратили когось із рідних через війну.

Проєкт працює у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Кожна учасниця може обрати як одну, так і декілька тем для навчання. Зокрема:

• управління проєктами;

• фінанси і бухгалтерський облік;

• лідерство;

• продажі;

• основи цифрової та інформаційної гігієни;

• комунікації.

Для внутрішньо переміщених жінок навчання є безкоштовним. Щоб взяти участь у відборі, необхідно заповнити анкету.

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#переселенці #допомога #жінки #Зміст
Ольга Романова
редактор
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