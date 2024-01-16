Жінки-ВПО можуть стати учасницями інноваційної навчальної програми «Зміст».



Цей проєкт спрямований на допомогу жінкам, які відчувають нестачу внутрішніх ресурсів для постановки нових цілей та їх досягнення або шукають морально-психологічну підтримку, інформує Мінреінтеграції.



Ініціатива впроваджується за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні й за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).



У навчанні можуть взяти участь внутрішньо переміщені жінки від 21 року, чоловіки яких воюють та/або які втратили когось із рідних через війну.



Проєкт працює у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.



Кожна учасниця може обрати як одну, так і декілька тем для навчання. Зокрема:



• управління проєктами;



• фінанси і бухгалтерський облік;



• лідерство;



• продажі;



• основи цифрової та інформаційної гігієни;



• комунікації.



Для внутрішньо переміщених жінок навчання є безкоштовним. Щоб взяти участь у відборі, необхідно заповнити анкету.