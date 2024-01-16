У Нью-Йорку через небезпечну ситуацію призупинені пошуково-рятувальні роботи

Пошуково-рятувальні роботи у Нью-Йорку на місці авіаудару тимчасово призупинені через небезпечну оперативну ситуацію.



Прилегла територія постійно піддається масованим обстрілам, тому спецтехніка на може проїхати на місце події, повідомляє Донецька ОДА.



Роботи продовжаться після стабілізації ситуації. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування 5 осіб.



Зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинків, в одному з яких обвалився підʼїзд.



На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим та транспортували їх до лікарні. Ліквідовано пожежу в одному з будинків на загальній площі 75 квадратних метрів, також розібрали 70 тонн будівельних конструкцій.