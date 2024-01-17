09:51, 17 січня
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За добу захисники України знищили 730 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 730 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні майже 373000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 372820 (+730) осіб
- танків - 6126 (+13)
- бойових броньованих машин - 11372 (+14)
- артилерійських систем - 8811 (+10)
- РСЗВ - 964 (+3)
- засоби ППО - 653 (+0)
- літаків -331 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7)
- крилаті ракети - 1817 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0) підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24)
- спеціальна техніка - 1367 (+2).
Дані уточнюються.
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