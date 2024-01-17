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За добу захисники України знищили 730 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 730 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні майже 373000 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 372820 (+730) осіб

танків - 6126 (+13)

бойових броньованих машин - 11372 (+14)

артилерійських систем - 8811 (+10)

РСЗВ - 964 (+3)

засоби ППО - 653 (+0)

літаків -331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7)

крилаті ракети - 1817 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0) підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24)

спеціальна техніка - 1367 (+2). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор