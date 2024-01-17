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  • За добу захисники України знищили 730 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:51, 17 січня
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За добу захисники України знищили 730 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 730 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 730 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні майже 373000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 372820 (+730) осіб
  • танків - 6126 (+13)
  • бойових броньованих машин - 11372 (+14)
  • артилерійських систем - 8811 (+10) 
  • РСЗВ - 964 (+3)
  • засоби ППО - 653 (+0)
  • літаків -331 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7)
  • крилаті ракети - 1817 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0) підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24)
  • спеціальна техніка - 1367 (+2).
За добу захисники України знищили 730 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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