На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: пошкоджено ліккарню та будинки

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 82 людини, у тому числі 11 дітей

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 січня, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила.



Покровський район. Авдіївка зазнала чотирьох ракетних ударів — пошкоджено корпус лікарні. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Катеринівка. В Очеретинській громаді під обстріл потрапили околиці Желанного і Семенівки. У Курахівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки у Гострому, обстріляна промзона.



Краматорський район. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Іванопілля, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля. У Званівській громаді пошкоджено 2 будинки у Званівці, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



.