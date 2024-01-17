Довічне ув'язнення загрожує 9 бойовикам, які брали участь у штурмах позицій ЗСУ під Лисичанськом та Бахмутом

Служба безпеки зібрала докази та оголосила підозру ще 9-м зрадникам, які добровільно вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти наших Сил оборони.



Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне, повідомляє пресцентр СБУ.



Серед затриманих – учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи. Також є бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до оборонців нашої держави.



Восьмеро бойовиків – мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев’ятий – житель Криму.



Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.