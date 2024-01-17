10:49, 17 січня
Надійне джерело
Довічне ув'язнення загрожує 9 бойовикам, які брали участь у штурмах позицій ЗСУ під Лисичанськом та Бахмутом
Служба безпеки зібрала докази та оголосила підозру ще 9-м зрадникам, які добровільно вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти наших Сил оборони.
Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне, повідомляє пресцентр СБУ.
Серед затриманих – учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи. Також є бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до оборонців нашої держави.
Восьмеро бойовиків – мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев’ятий – житель Криму.
Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:33
25 січня
Оголошення
19:27, 17 січня
12:32, 25 січня
3
12:24, 25 січня
12:24, 25 січня
16
live comments feed...