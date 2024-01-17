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Ольга Романова
редактор
10:49, 17 січня
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Довічне ув'язнення загрожує 9 бойовикам, які брали участь у штурмах позицій ЗСУ під Лисичанськом та Бахмутом

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Довічне ув'язнення загрожує 9 бойовикам, які брали участь у штурмах позицій ЗСУ під Лисичанськом та Бахмутом

Служба безпеки зібрала докази та оголосила підозру ще 9-м зрадникам, які добровільно вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти наших Сил оборони.

Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне, повідомляє пресцентр СБУ.

Серед затриманих – учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи. Також є бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до оборонців нашої держави.

Восьмеро бойовиків – мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев’ятий – житель Криму.

Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.

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#Донеччина #Луганщина #бойовики #СБУ #суд #Бахмут
Ольга Романова
редактор
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