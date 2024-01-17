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  • На Донеччині відновили світло для понад семи тисяч родин
Ольга Романова
редактор
11:23, 17 січня

На Донеччині відновили світло для понад семи тисяч родин

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На Донеччині відновили світло для понад семи тисяч родин

Понад 7 тисяч домівок на Донеччині знову з електрикою.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА  Вадим Філашкін.

За попередню добу фахівці повністю чи частково відновили електропостачання до 6 населених пунктів області — електрика повернулася до 7095 родин.

В області щоденно працюють 60 ремонтних бригад, готових в будь-яку мить виїхати на пошкодження.

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#Донеччина #світло #відновлення
Ольга Романова
редактор
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