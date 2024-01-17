На Донеччині відновили світло для понад семи тисяч родин

Понад 7 тисяч домівок на Донеччині знову з електрикою.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередню добу фахівці повністю чи частково відновили електропостачання до 6 населених пунктів області — електрика повернулася до 7095 родин.



В області щоденно працюють 60 ремонтних бригад, готових в будь-яку мить виїхати на пошкодження.