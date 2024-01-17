11:23, 17 січня
На Донеччині відновили світло для понад семи тисяч родин
Понад 7 тисяч домівок на Донеччині знову з електрикою.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередню добу фахівці повністю чи частково відновили електропостачання до 6 населених пунктів області — електрика повернулася до 7095 родин.
В області щоденно працюють 60 ремонтних бригад, готових в будь-яку мить виїхати на пошкодження.
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