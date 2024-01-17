11:57, 17 січня
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У Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів
Сьогодні, 17 січня у тимчасово окупованому Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів.
Так рух трамвайного маршруту №5 припинено через поломку вагона.
Рух трамваю №8 обмежено до вул.Кірова через утворення криги на ділянці "Пивзавод – пр. Семашко – ст. Рутченкове".
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