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Ольга Романова
редактор
11:57, 17 січня
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У Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів

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У Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів

Сьогодні, 17 січня у тимчасово окупованому Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів.

Так  рух трамвайного маршруту №5 припинено через поломку вагона.

Рух трамваю №8 обмежено до вул.Кірова через утворення криги на ділянці "Пивзавод – пр. Семашко – ст. Рутченкове".

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#Донецьк #транспорт #трамваї
Ольга Романова
редактор
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