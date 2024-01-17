У Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів

Сьогодні, 17 січня у тимчасово окупованому Донецьку призупинено рух двох трамвайних маршрутів.

Так рух трамвайного маршруту №5 припинено через поломку вагона.

Рух трамваю №8 обмежено до вул.Кірова через утворення криги на ділянці "Пивзавод – пр. Семашко – ст. Рутченкове".