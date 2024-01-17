Бразильські легіонери "Шахтаря" заговорили українською, - ВІДЕО

Бразильські футболісти донецького Шахтаря Егіналду та Невертон швидко адаптувалися в українській команді.

Пресслужба«гірників» опублікувала відео з тренувальних зборів клубу у Туреччині, на якому бразильці продемонстрували навички спілкування українською мовою, повідомляє NV.

«Дуже добре», — сказали обидва гравці.

«Лагідна українізація працює на всі 100», «Молодці! Продовжуйте у тому ж дусі! Дякуємо, що стараєтеся вивчити нашу мову. Великий вам респект!», «Ще пару слів вивчать і можна потихеньку думати про натуралізацію в збірну» — відреагували вболівальники у коментарях.