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  • Бразильські легіонери "Шахтаря" заговорили українською, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
12:16, 17 січня

Бразильські легіонери "Шахтаря" заговорили українською, - ВІДЕО

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Бразильські легіонери "Шахтаря" заговорили українською, - ВІДЕО

Бразильські футболісти донецького Шахтаря Егіналду та Невертон швидко адаптувалися в українській команді.

Пресслужба«гірників» опублікувала відео з тренувальних зборів клубу у Туреччині, на якому бразильці продемонстрували навички спілкування українською мовою, повідомляє NV.

«Дуже добре», — сказали обидва гравці.

«Лагідна українізація працює на всі 100», «Молодці! Продовжуйте у тому ж дусі! Дякуємо, що стараєтеся вивчити нашу мову. Великий вам респект!», «Ще пару слів вивчать і можна потихеньку думати про натуралізацію в збірну» — відреагували вболівальники у коментарях.

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#Шахтар #Невертон #Егіналду
Ольга Романова
редактор
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