12:16, 17 січня
Бразильські легіонери "Шахтаря" заговорили українською, - ВІДЕО
Бразильські футболісти донецького Шахтаря Егіналду та Невертон швидко адаптувалися в українській команді.
Пресслужба«гірників» опублікувала відео з тренувальних зборів клубу у Туреччині, на якому бразильці продемонстрували навички спілкування українською мовою, повідомляє NV.
«Дуже добре», — сказали обидва гравці.
«Лагідна українізація працює на всі 100», «Молодці! Продовжуйте у тому ж дусі! Дякуємо, що стараєтеся вивчити нашу мову. Великий вам респект!», «Ще пару слів вивчать і можна потихеньку думати про натуралізацію в збірну» — відреагували вболівальники у коментарях.
🇺🇦 «Дуже добре!» ⚒🇧🇷 Егіналду та Невертон опановують українську мову 💙💛#Shakhtar pic.twitter.com/vY4sQEnxvm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2024
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