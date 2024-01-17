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  • В Макіївці маршрутка врізалась в електроопору: постраждало вісім пасажирів, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
18:18, 17 січня
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В Макіївці маршрутка врізалась в електроопору: постраждало вісім пасажирів, - ФОТО

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В Макіївці маршрутка врізалась в електроопору: постраждало вісім пасажирів, - ФОТО

Сьогодні, 17 січня, в тимчасово окупованій Макіївці автобус № 30 попав в ДТП.

Про це повідомив так званий «заступник міністра транспорту ДНР» Артем Бафанов.

На пр. 250-річчя Донбасу з боку Чайкинського кільця в напрямку центру Макіївки рухався автомобіль Лада Гранта, водій якого в районі АЗС не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом, який рухався позаду в попутному напрямку, що виконував рейс за маршрутом №30.

Після зіткнення автобус виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на опору ЛЕП.Внаслідок ДТП 8 пасажирів автобуса, серед яких 2 неповнолітніх, отримали травми.

В Макіївці маршрутка врізалась в електроопору: постраждало вісім пасажирів, - ФОТО, фото-1

Всі постраждалі самостійно покинули салон автобуса. Діти від госпіталізації відмовилися і відпущені додому, у дорослих легкі пошкодження – в основному забиття м'яких тканин та рваний поріз надбрівної дуги.

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#Донецьк #ДТП #автобус
Ольга Романова
редактор
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