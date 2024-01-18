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За добу захисники України знищили 780 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом росія втратила в Україні 373 600 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 373600 (+780) осіб

танків - 6147 (+21)

бойових броньованих машин - 11410 (+38)

артилерійських систем - 8835 (+24)

РСЗВ - 966 (+2)

засоби ППО - 653 (+0)

літаків - 331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41)

крилаті ракети - 1818 (+1)

кораблі /катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39)

спеціальна техніка -1380 (+13). Дані уточнюються.

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