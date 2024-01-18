10:12, 18 січня
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За добу захисники України знищили 780 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом росія втратила в Україні 373 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 373600 (+780) осіб
- танків - 6147 (+21)
- бойових броньованих машин - 11410 (+38)
- артилерійських систем - 8835 (+24)
- РСЗВ - 966 (+2)
- засоби ППО - 653 (+0)
- літаків - 331 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41)
- крилаті ракети - 1818 (+1)
- кораблі /катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39)
- спеціальна техніка -1380 (+13).
Дані уточнюються.
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