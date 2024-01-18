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  • За добу захисники України знищили 780 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:12, 18 січня
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За добу захисники України знищили 780 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 780 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом росія втратила в Україні 373 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 373600 (+780) осіб
  • танків - 6147 (+21)
  • бойових броньованих машин - 11410 (+38)
  • артилерійських систем - 8835 (+24)
  • РСЗВ - 966 (+2) 
  • засоби ППО - 653 (+0)
  • літаків - 331 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41)
  • крилаті ракети - 1818 (+1)
  • кораблі /катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39)
  • спеціальна техніка -1380 (+13).
За добу захисники України знищили 780 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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