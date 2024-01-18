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  • На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки
Ольга Романова
редактор
11:01, 18 січня
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На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки

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На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 60 людей, у тому числі 9 дітей.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 січня, повідомив начальник Донецької ОВА  Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила.

Покровський район. Вночі Авдіївка зазнала кількох авіаударів, пошкоджено щонайменше 3 будинки. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. Курахівську громади росіяни обстріляли з Ураганів.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 3 будинки в Іванівці, обстріляні Торське і Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Званівській громаді потерпають Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і багатоповерхівка. Ще 1 будинок пошкоджено у Торецьку.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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