Судаков: Наша ціль – Ліга Європи

Провідний півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков розповів про свій фізичний стан на початку навчально-тренувального збору в Туреччині.

– Я мав невеличку травму. Ще після матчу з "Поліссям" в мене пах почав боліти. Протягом останнього місяця я грав на уколах. І ось був місяць відпочинку. Я півтора тижні відпочивав і потім вже почав тренуватися зі своїм індивідуальним тренером. Протягом трьох тижнів ми добре підготувалися.

Зараз було тренування дуже складне, тому що воно було інтенсивне без м’ячів. Ми побігали, тест зробили. Але це потрібне тренування для нашого майбутнього.

Скажімо так, ми його витримали, тому сьогодні трохи втомилися. Але вже з завтрашнього дня починаємо тренуватися й готуватися до наших цілей. А наша ціль – це Ліга Європи і матч проти Марселя.