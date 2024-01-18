Написана в окопах Марʼїнки: пісня "За териконами", присвячена війні, вже набрала понад мільйон переглядів, - ВІДЕО

Кліп на пісню «За териконами», яка завірусилася у соцмережах, за два місяці набрав понад один мільйон переглядів на YouTube.

Музику для треку створили МЮСЛІ UA, а текст написав український військовий Михайло Стасула з позивним Скорпіон, повідомляє NV.

Чоловік присвятив пісню загиблому 17 листопада 2022 року побратиму Ростиславу Терлецькому з позивним Барон та усім полеглим захисникам України.

«Ці рядки — це найменше, що я можу зробити для людини, яка віддала життя за цілісність, суверенітет та волю нашої України», — розповів Михайло.

Стасула розповів, що сидячи у підвалах Мар'їнки, він та інші військові бачили терикони, які зайняли ворожі війська. Саме звідти окупанти здійснювали постійні обстріли по українським позиціям. Так і з’явився перший куплет.

«Ми #МюсліUA поклали на музику ці рядки з однією метою: ще раз через цей трек нагадати всім, що війна не десь ТАМ, а набагато ближче ніж декому здається. У жодному разі не можна розслаблятися та забувати про це. Треба боротися та йти до перемоги. І головне, пам’ятайте, перемога не за горами… перемога ЗА ТЕРИКОНАМИ!», — зазначили в описі під відео.