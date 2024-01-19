За добу захисники України знищили 920 російських окупантів

Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 374520 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,

танків ‒ 6167 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,

артилерійських систем – 8854 (+19) од,

РСЗВ – 966 (+0) од,

засоби ППО ‒ 654 (+1) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),

крилаті ракети ‒ 1818 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).

Дані уточнюються.