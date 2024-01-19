10:15, 19 січня
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За добу захисники України знищили 920 російських окупантів
Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 374520 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,
- танків ‒ 6167 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,
- артилерійських систем – 8854 (+19) од,
- РСЗВ – 966 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 654 (+1) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,
- спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).
Дані уточнюються.
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