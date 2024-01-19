На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пошкоджено школу та приватні будинки

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 15 дітей.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 січня, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила.



Покровський район. Авдіївка зазнала 7 авіаударів. У Мар'їнській ТГ під вогнем артилерії Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Новогродівській ТГ пошкоджено приватні будинки у Галицинівці. У Гродівській ТГ в Іванівці пошкоджено адмінбудівлю, клуб, колишню школу і 3 приватні будинки. Серед ночі росіяни ударили по Мирнограду — пошкоджено 3 двоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.



Краматорський район. У Костянтинівській ТГ пошкоджено будинок у Диліївці та інфраструктурний об'єкт у Марковому.



Бахмутський район. У Званівській ТГ зруйновано будинок у Переїзному. У Соледарській ТГ обстріляні Роздолівка і Міньківка. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і промислова споруда. У Сіверську знищено 4 будинки, ще 13 пошкоджено.



