«Шахтар» підписав контракт з чемпіоном Бразилії

21-річний бразильський півзахисник Кевін переходить до «Шахтаря».

Як повідомляє пресслужба донецького клубу угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером.

Бразильський вінгер приєднався до «гірників» на зборі в Туреччині.

За інформацією ЗМІ, за Кевіна Шахтар заплатив 12 млн євро плюс ще 3–4 млн євро можуть бути виплачені як бонуси.

Кевін – вихованець клубу «Деспортіво Бразіл». Улітку 2020-го перейшов до «Палмейраса», приєднавшись до юнацької команди. 1 грудня 2021-го дебютував за основний склад. Усього на рахунку вінгера 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес. Чемпіон Бразилії – 2023.



Досьє



Кевін Сантос Лопес де Маседо

(Kevin Santos Lopes de Macedo)



Народився 4 січня 2003 року в Сан-Паулу (Бразилія)

Зріст: 176 см

Амплуа: лівий півзахисник



Кар’єра: «Деспортіво Бразіл» (2020), «Палмейрас» (2021–2023)