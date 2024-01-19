«Шахтар» підписав контракт з чемпіоном Бразилії
21-річний бразильський півзахисник Кевін переходить до «Шахтаря».
Як повідомляє пресслужба донецького клубу угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером.
Бразильський вінгер приєднався до «гірників» на зборі в Туреччині.
За інформацією ЗМІ, за Кевіна Шахтар заплатив 12 млн євро плюс ще 3–4 млн євро можуть бути виплачені як бонуси.
Кевін – вихованець клубу «Деспортіво Бразіл». Улітку 2020-го перейшов до «Палмейраса», приєднавшись до юнацької команди. 1 грудня 2021-го дебютував за основний склад. Усього на рахунку вінгера 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес. Чемпіон Бразилії – 2023.
Досьє
Кевін Сантос Лопес де Маседо
(Kevin Santos Lopes de Macedo)
Народився 4 січня 2003 року в Сан-Паулу (Бразилія)
Зріст: 176 см
Амплуа: лівий півзахисник
Кар’єра: «Деспортіво Бразіл» (2020), «Палмейрас» (2021–2023)