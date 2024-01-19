З Торецька на Донеччині «Білі янголи» евакуювали родину з трьома дітьми

З міста Торецька евакуювали родину з трьома дітьми. Одна з них – новонароджене немовля.



Завдяки допомозі волонтерів та поліцейських з евакуаційної групи «Білі янголи» родину було спочатку евакуйовано до Костянтинівки, потім до Покровська. Зараз – вони прямують потягом на Житомирщину, повідомляє керівник Донецька ОВА Вадим Філашкін.



Родина отримала "бебі-бокс", грошову та гуманітарну допомогу. Крім того, «білі янголи» влаштували дітям сюрприз – у потязі подарували м’які іграшки, які надіслали небайдужі мешканці з інших регіонів та дружніх країн.



Процес евакуації на Донеччині це вже давно відпрацьований механізм. Злагоджена робота Донецької облдержадміністрації, місцевих адміністрацій, "Білих янголів", волонтерів дозволяє швидко та безпечно доправити людей до більш безпечних регіонів України, а соціальний супровід, який ми надаємо, дозволяє швидше адаптуватися до нових умов у нових населених пунктах.