Втрати росіян під Авдіївкою значно зросли за останній час, - Буданов

Останнім часом втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Finacial Times він прокоментував інформацію американської розвідки про втрати РФ, яку оприлюднили в середині грудня минулого року. Тоді стверджувалося, що від початку штурмів у районі Авдіївки в жовтні росіяни втратили на цьому напрямку понад 13 тисяч осіб, а також понад 220 бойових машин.

Буданов, коментуючи цю інформацію, підкреслив, що останніми тижнями ці цифри значно зросли. Неназваний західний чиновник у коментарі FT припустив, що в листопаді 2023 року росіяни втрачали в середньому тисячу солдатів пораненими і загиблими щодня.

Він також уточнив, що Україна займала«сильну оборонну позицію» навколо Авдіївки.