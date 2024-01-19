В НАТО презентували нову військову стратегію, що передбачає членство України

19 січня в штаб-квартирі НАТО в Брюселі було презентовано нову військову стратегію Північноатлантичного альянсу, що передбачає членство в ньому України та військове посилення Східного флангу НАТО з метою стримування Російської Федерації та посилення європейської безпеки.

Про це повідомляє Guildhall.

Стратегію розроблено й представлено президентом Potomac Foundation доктором Філіпом Карбером та генерал-лейтенантом Збройних Сил Канади у відставці Тревором Кадьє. В презентації також взяв участь директор Potomac Foundation Пітер Халпін.

Авторами були представлені пропозиції щодо потенційних напрямків нової військової стратегії Північноатлантичного альянсу в умовах сучасних геополітичних викликів. Як було зазначено в ході заходу, стратегія є відповіддю на зростаючі загрози, зокрема, для європейської безпеки, джерелом яких є агресивна політика та військові дії Російської Федерації.

Стратегією передбачається формування нових гравітаційних центрів з метою стримування Росії, які включають в себе як діючих (Польща, Фінляндія, Румунія), так і потенційних членів Альянсу (Швеція, Україна). В доповіді наголошено на особливій ролі України в новій військовій стратегії альянсу та підкреслюється необхідність підтримки України з боку НАТО у відновленні її територіальної цілісності та захисту національного суверенітету.

Окремо, підкреслено необхідність членства України в Альянсі, як інструмента забезпечення стабільності та миру в Європі в середньо та довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, напередодні Вільнюського саміту НАТО президент Potomac Foundation професор Філіп Карбер та генерал-лейтенант Збройних Сил Канади у відставці Тревор Кадьє презентували доповідь «Куди рухається стратегія відносин України та НАТО», в якій порушують проблему відсутності в альянсу стратегії безпеки для Східної Європи та закликають НАТО сформувати принципово нову стратегію стримування Росії як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, та документально закріпити необхідність членства України в НАТО для реалізації такої стратегії у Східній Європі.