Степаненко продовжив контракт з "Шахтарем"

Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко підписав новий контракт.

Офіційний сайт "гірників" повідомляє, що футболіст залишиться у команді до кінця сезону-2024/25.

Нагадаємо, Тарас Степаненко перейшов до Шахтаря у травні 2010-го із запорізького Металурга. Зараз на рахунку 34-річного півзахисника 411 матчів у помаранчево-чорній футболці, 29 забитих м'ячів та 25 гольових передач. У 96 поєдинках Тарас виводив "гірників" із капітанською пов'язкою.

Разом з клубом Степаненко отримав 23 трофеї: 9 титулів чемпіона України (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубків України (2011, 2 (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021).

Додамо, що Тарас Степаненко входить до топ-5 гравців в історії Шахтаря, які підкорили позначку у 400 зіграних матчів.