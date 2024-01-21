ЗСУ вибили окупантів з позиції "Царська охота" в Авдіївці, - ВІДЕО

Захисники України вибили окупантів з позиції "Царська охота" в Авдіївці.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Оновлена інформація по Авдіївці. Ворог нібито мав певний успіх в місті, він силами до шести десятків бійців просунувся на південно-східній околиці міста, протиснув наші позиції в районі так званої “Царської охоти” - і намагався закріпитися в кількох будинках в районі вулиць Соборна, Чернишевська та Спортивна.

Це так звана "стара Авдіївка", околиця міста, район переважно одноповерхових будинків. Але сьогодні зранку - їх вибили з "Царської Охоти" та з Соборної, повідомляють джерела.

Чернишевську та Спортивну зачищають. Батарея управляння та артилерійської розвідки 110-ої ОМБр допомагає з повітря відкинути окупантів за межі міста", - написав Цаплієнко.