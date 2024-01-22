Рус
  • Головна
  • На Донеччині затримали нацгвардійця: його звинувачують у вбивстві чотирьох людей
Ольга Романова
редактор
11:54, 22 січня
Надійне джерело

На Донеччині затримали нацгвардійця: його звинувачують у вбивстві чотирьох людей

Читать на русском
На Донеччині затримали нацгвардійця: його звинувачують у вбивстві чотирьох людей

Працівники ДБР і Нацполіція проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства нацгвардійцем чотирьох людей у місті Лиман Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. 

На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

За даними ДБР, по гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Бюро відкрило кримінальне провадження, проводить комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #вбивство #нацгвардієць
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...