14:37, 22 січня
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Донецький "Шахтар" на має рівних в УПЛ по розміру річного бюджету
Донецький "Шахтар" з великим відривом посідає перше місце по розміру бюджету серед клубів УПЛ.
Згідно з даними ТаТоТаке річний бюджет донецького клубу 35-40 мільйонів доларів. Київське "Динамо" на другому місті з бюджетом приблизно у 20 мільйонів доларів. На третьому місті - дебютант УПЛ житомирське "Полісся", яке має річний бюджет у 15 мільйонів доларів
Замикає таблицю аутсайдер чемпіонату - "Минай" з усього 1,5 мільйонами доларів.
Між ними є дуже цікаві цифри. Наприклад, висока позиція "ЛНЗ". Відносно низька - у "Зорі№" та "Олександрії".
По ходу сезону відкорегували свої бюджети "Ворскла" (зменшився) та "Металіст 1925" (збільшився).
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