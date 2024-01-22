Донецький "Шахтар" на має рівних в УПЛ по розміру річного бюджету

Донецький "Шахтар" з великим відривом посідає перше місце по розміру бюджету серед клубів УПЛ.

Згідно з даними ТаТоТаке річний бюджет донецького клубу 35-40 мільйонів доларів. Київське "Динамо" на другому місті з бюджетом приблизно у 20 мільйонів доларів. На третьому місті - дебютант УПЛ житомирське "Полісся", яке має річний бюджет у 15 мільйонів доларів

Замикає таблицю аутсайдер чемпіонату - "Минай" з усього 1,5 мільйонами доларів.

Між ними є дуже цікаві цифри. Наприклад, висока позиція "ЛНЗ". Відносно низька - у "Зорі№" та "Олександрії".

По ходу сезону відкорегували свої бюджети "Ворскла" (зменшився) та "Металіст 1925" (збільшився).