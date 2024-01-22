16:33, 22 січня
Частина Донецька та три райони Макіївки залишились без світла
Три райони тимчасово окупованої Макіївки та частина Донецька залишилися без світла
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси наразі відомо про дві масштабні пожежі.
Як повідомив сьогодні вранці гауляйтер Макаіївки Владислав Ключаров, електропостачання порушено внаслідок скидання вибухонебезпечних предметів із безпілотного літального апарату.«Абоненти Червоногвардійського, Кіровського та Центрально-Міського районів частково перебувають без електрики.У Гірницькому районі відзначається просідання напруги», — написав Ключаров.
Також Будьонівський район залишився без світла.Не працюють також котельні та порушений зв'язок.Крім того, на околиця мікрорайону Текстильник спостерігається загоряння.
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