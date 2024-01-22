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Ольга Романова
редактор
16:33, 22 січня

Частина Донецька та три райони Макіївки залишились без світла

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Частина Донецька та три райони Макіївки залишились без світла

Три райони тимчасово окупованої Макіївки та частина Донецька залишилися без світла

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси наразі відомо про дві масштабні пожежі.

Як повідомив сьогодні вранці гауляйтер Макаіївки Владислав Ключаров, електропостачання порушено внаслідок скидання вибухонебезпечних предметів із безпілотного літального апарату.«Абоненти Червоногвардійського, Кіровського та Центрально-Міського районів частково перебувають без електрики.У Гірницькому районі відзначається просідання напруги», — написав Ключаров.

Також  Будьонівський район залишився без світла.Не працюють також котельні та порушений зв'язок.Крім того, на околиця мікрорайону Текстильник спостерігається загоряння.

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#Донецьк #Макіївка #світло
Ольга Романова
редактор
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