Частина Донецька та три райони Макіївки залишились без світла

Три райони тимчасово окупованої Макіївки та частина Донецька залишилися без світла

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси наразі відомо про дві масштабні пожежі.

Як повідомив сьогодні вранці гауляйтер Макаіївки Владислав Ключаров, електропостачання порушено внаслідок скидання вибухонебезпечних предметів із безпілотного літального апарату.«Абоненти Червоногвардійського, Кіровського та Центрально-Міського районів частково перебувають без електрики.У Гірницькому районі відзначається просідання напруги», — написав Ключаров.

Також Будьонівський район залишився без світла.Не працюють також котельні та порушений зв'язок.Крім того, на околиця мікрорайону Текстильник спостерігається загоряння.