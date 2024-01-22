На Донеччині майже сотня гірників опинилась під землею через знеструмлення шахт після обстрілів

Росіяни обстріляли Донеччину, внаслідок чого було припинене електропостачання двох вугільних підприємств.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, на момент атаки під землею перебували 94 гірники.

"Одразу після обстрілу вони були сповіщені про аварійну ситуацію. Наразі електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує", - зазначив очільник області.