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  • Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Краматорську: одна людина загинула, дві поранено
Ольга Романова
редактор
19:42, 22 січня

Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Краматорську: одна людина загинула, дві поранено

Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Краматорську: одна людина загинула, дві поранено

Російська армія сьогодні завдала удар ракетою "Іскандер" по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок удару 1 загиблий і 2 поранених. 

Уточнену інформацію щодо удару по Краматорську надав глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

Також внаслідок ракетного удару пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури.

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#Донеччина #Краматорськ #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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