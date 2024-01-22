Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Краматорську: одна людина загинула, дві поранено

Російська армія сьогодні завдала удар ракетою "Іскандер" по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок удару 1 загиблий і 2 поранених. Уточнену інформацію щодо удару по Краматорську надав глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. Поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування. Також внаслідок ракетного удару пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури.

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Ольга Романова редактор