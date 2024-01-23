Ситуація на фронті на ранок 23 січня: протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень

Розпочалася 699 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з м