09:45, 23 січня
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За добу захисники України знищили 960 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 377820 (+960) осіб
- танків - 6214 (+22)
- бойових броньованих машин - 11548 (+59)
- артилерійських систем - 8947 (+51)
- РСЗВ - 970 (+2)
- засоби ППО - 657 (+0)
- літаків - 331 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0)
- крилаті ракети - 1820 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65)
- спеціальна техніка - 1409 (+12).
Дані уточнюються.
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