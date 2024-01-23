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За добу захисники України знищили 960 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 377820 (+960) осіб

танків - 6214 (+22)

бойових броньованих машин - 11548 (+59)

артилерійських систем - 8947 (+51)

РСЗВ - 970 (+2)

засоби ППО - 657 (+0)

літаків - 331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0)

крилаті ракети - 1820 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн -11956 (+65)

спеціальна техніка - 1409 (+12). Дані уточнюються.

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