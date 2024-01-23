На Донеччині СБУ затримала агентку ФСБ, яка розвідувала місця базування Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ Росії, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Донеччині. Насамперед вона намагалась виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У зоні особливої уваги агентки були підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster.

Щоб отримати розвіддані, жінка об’їжджала прифронтові населені пункти і приховано фотографувала "потрібні" об’єкти. Потім вона їх передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ, який перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ.

Зрадницю було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. У неї вилучено телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку ще наприкінці 2022 дистанційно завербувала російська спецслужба.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.