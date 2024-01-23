13:31, 23 січня
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У центрі Донецька через знеструмлення котелень здійснено скидання води із системи центрального опалення
У деяких будинках Ворошилівського району тимчасово окупованого Донецька здійснено скидання води із системи центрального опалення.
Про це повідомила так звана директор МУП АГД "СЕЗ Ворошилівського району Донецька".
За її словами, скидання води із систем опалення проведене через знеструмлення котелень "на невизначений період".
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