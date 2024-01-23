15:22, 23 січня
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У Донецьку без світла залишаються майже 133 тисячі абонентів
Через обстріли у тимчасово окупованому Донецьку без електрики залишаються майже 133 000 абонентів.
У багатьох районах міста немає електрики, не працюють тролейбуси та світлофори, внаслідок чого у місті підвищено ризик ДТП.
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