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  • У Донецьку без світла залишаються майже 133 тисячі абонентів
Ольга Романова
редактор
15:22, 23 січня
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У Донецьку без світла залишаються майже 133 тисячі абонентів

У Донецьку без світла залишаються майже 133 тисячі абонентів

Через обстріли у тимчасово окупованому Донецьку без електрики залишаються майже 133 000 абонентів.

У багатьох районах міста немає електрики, не працюють тролейбуси та світлофори, внаслідок чого у місті підвищено ризик ДТП.

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#Донецьк #світло
Ольга Романова
редактор
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