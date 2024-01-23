Рус
  • Головна
  • Нацгвардійці знищили біля Авдіївки російський танк Т-90М “Прорив”, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
16:21, 23 січня

Нацгвардійці знищили біля Авдіївки російський танк Т-90М “Прорив”, - ВІДЕО

Нацгвардійці знищили біля Авдіївки російський танк Т-90М “Прорив”, - ВІДЕО

Бійці Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України знищили танк.

Про це повідомила пресслужба Центру спеціального призначення НГУ "Омега".

“Аеророзвідники 1 загону Центру спеціального призначення “Омега” відпрацьовуючи підступи до лінії зіткнення на Авдіївському напрямку виявили ворожий танк, який саме вийшов на позицію для ведення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що нацгвардійці виявили танк Т-90М “Прорив”.

Аеророзвідники знищили російський танк.

Орієнтовна вартість Т-90М  “Прорив” складає 4,5 млн доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Авдіївка #оборона #окупанти #танк #знищення #Нацгвардія
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...