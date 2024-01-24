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За добу захисники України знищили 840 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 378660 військових. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 378660 (+840) осіб,

танків ‒ 6227 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,

артилерійських систем – 9008 (+61) од,

РСЗВ – 971 (+1) од,

засоби ППО ‒ 659 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),

крилаті ракети ‒ 1842 (+22),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1416 (+7) Фото: Генштаб Втрати ворога станом на 21.01.2024 Дані уточнюються.

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