10:13, 24 січня
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За добу захисники України знищили 840 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 378660 військових.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 378660 (+840) осіб,
- танків ‒ 6227 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,
- артилерійських систем – 9008 (+61) од,
- РСЗВ – 971 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 659 (+2) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1842 (+22),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1416 (+7)
Втрати ворога станом на 21.01.2024
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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