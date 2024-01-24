СБУ затримала зрадника, який готував російські артудари по штабах ЗСУ біля Авдіївки
Контррозвідка Служби безпеки викрила і затримала на Донеччині зрадника, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони біля Авдіївки.
"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року", – повідомили у СБУ.
У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Телеграм-групах.
У "обов’язки" ворожого агента входило виявлення локацій техніки і передача координатів у ФСБ для здійснення ударів. Щоб зібрати розвіддані, зрадник обходив прифронтову територію та робив "потрібні" мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.
Серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової.
"У зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley", – додали у Службі безпеки.
Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку.
Затримали поплічника ворога у власному помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з російськими спецслужбами.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.