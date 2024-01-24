СБУ затримала зрадника, який готував російські артудари по штабах ЗСУ біля Авдіївки

Контррозвідка Служби безпеки викрила і затримала на Донеччині зрадника, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони біля Авдіївки.

"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року", – повідомили у СБУ.

У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Телеграм-групах.

У "обов’язки" ворожого агента входило виявлення локацій техніки і передача координатів у ФСБ для здійснення ударів. Щоб зібрати розвіддані, зрадник обходив прифронтову територію та робив "потрібні" мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.

Фото: СБУ Ворожий агент здавав позиції ЗСУ біля Авдіївки

Серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової.

"У зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley", – додали у Службі безпеки.

Фото: СБУ зрадник, Авдіївка

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку.

Затримали поплічника ворога у власному помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з російськими спецслужбами.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.