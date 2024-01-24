Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: зруйновано будинки
Ольга Романова
редактор
12:21, 24 січня

На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: зруйновано будинки

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: зруйновано будинки

На Донеччині росіяни за добу обстріляли населені пункти 14 разів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. Зранку Авдіївка зазнала обстрілів з артилерії та Градів. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці. У Селидівській громаді пошкоджено будинок у Цукуриному. Курахівська громада обстріляна сім разів: в зоні ураження Гостре, Дачне, Веселий Гай та промзона Курахового. Під вогнем околиці Гродівської громади.

Краматорський район. В Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне, Ямпіль, Ямполівка і Терни. У Старій Миколаївці Іллінівської громади зруйновано два будинки, пошкоджено ще 17. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири приватні будинки і шість багатоповерхівок. У Званівці пошкоджено будинок. У Сіверську один будинок зруйновано, ще три пошкоджено.

З лінії фронту евакуйовано 99 осіб, у тому числі 26 дітей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...