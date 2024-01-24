На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: зруйновано будинки

На Донеччині росіяни за добу обстріляли населені пункти 14 разів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Зранку Авдіївка зазнала обстрілів з артилерії та Градів. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці. У Селидівській громаді пошкоджено будинок у Цукуриному. Курахівська громада обстріляна сім разів: в зоні ураження Гостре, Дачне, Веселий Гай та промзона Курахового. Під вогнем околиці Гродівської громади.

Краматорський район. В Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне, Ямпіль, Ямполівка і Терни. У Старій Миколаївці Іллінівської громади зруйновано два будинки, пошкоджено ще 17. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири приватні будинки і шість багатоповерхівок. У Званівці пошкоджено будинок. У Сіверську один будинок зруйновано, ще три пошкоджено.

З лінії фронту евакуйовано 99 осіб, у тому числі 26 дітей.