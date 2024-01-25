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  • За добу захисники України знищили 950 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:23, 25 січня

За добу захисники України знищили 950 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 950 російських окупантів

Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну особового складу близько 379610 осіб та 11621 бойових броньованих машин.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,
  • танків ‒ 6257 (+30) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 11621 (+42) од,
  • артилерійських систем  – 9067 (+59) од,
  • РСЗВ  – 972 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 660 (+1) од,
  • літаків  – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів s – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),
  • крилаті ракети  ‒ 1844 (+2),
  • кораблі /катери  ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,
  • спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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