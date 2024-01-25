Рус
  • Головна
  • На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей ще з двох громад
Ольга Романова
редактор
13:25, 25 січня

На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей ще з двох громад

Читать на русском
На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей ще з двох громад

Про примусову евакуацію дітей з лінії фронту говорили 24 січня на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"На жаль, не всі дорослі усвідомлюють свою відповідальність за життя і здоров’я власних дітей — і багато хто досі залишається на територіях, поблизу яких точаться активні бойові дії.

У частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року. Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад — зараз там досі знаходяться 72 дитини.

Діти не мають зростати на війні. Ми повинні зробити все необхідне, щоб діти Донеччини жили у відносній безпеці в далині від фронту", - підсумував Філашкін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #діти #евакуація
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...