На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей ще з двох громад

Про примусову евакуацію дітей з лінії фронту говорили 24 січня на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



"На жаль, не всі дорослі усвідомлюють свою відповідальність за життя і здоров’я власних дітей — і багато хто досі залишається на територіях, поблизу яких точаться активні бойові дії.



У частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року. Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад — зараз там досі знаходяться 72 дитини.



Діти не мають зростати на війні. Ми повинні зробити все необхідне, щоб діти Донеччини жили у відносній безпеці в далині від фронту", - підсумував Філашкін.