Суд у Москві засудив Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії

Московський міський суд засудив російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує NV.

Зазначається, що Гіркіна визнали винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ(Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

У повідомленні Об'єднаної пресслужби судів РФ йдеться, що Гіркін «публічно закликав користувачів мережі Інтернет до екстремістської діяльності».

Telegram-канал SOTA повідомляє, що під будівлею Мосміськсуду зібралися прихильники Гіркіна.

Зазначається, що серед них багато учасників нападу на Україну. Вони висловили занепокоєння тим, що після цього вироку«почнеться пробудження Росії та кінець ліберальної влади».

Фото: SOTA/Telegram

Ексспівробітника ФСБ Гіркіна затримали 21 липня в Росії за підозрою в екстремістській діяльності. На початку серпня російські спецслужби його справу засекретили.

Обвинувачення висувалися на підставі двох постів Гіркіна в Telegram. В одному він розмірковував про потенційну здачу Криму російськими військами, в іншому — про невиплату зарплати військовим. Його обвинувачують у закликах до екстремізму. Терористу та воєнному злочинцю загрожує до п’яти років позбавлення волі в РФ.

Гіркін зараз перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Щодо нього було ухвалено вирок, який передбачає довічне позбавлення волі.