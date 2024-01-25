В Авдіївці залишаються понад тисячу мирних мешканців

В Авдіївці досі залишається 1080 жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Люди категорично відмовляються виїжджати, бо не хочуть залишати свої домівки. Ми завозимо в місто гуманітарну допомогу, але з кожним днем робити це все важче.