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Ольга Романова
редактор
14:33, 25 січня

В Авдіївці залишаються понад тисячу мирних мешканців

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В Авдіївці залишаються понад тисячу мирних мешканців

В Авдіївці досі залишається 1080 жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Люди категорично відмовляються виїжджати, бо не хочуть залишати свої домівки. Ми завозимо в місто гуманітарну допомогу, але з кожним днем робити це все важче.

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#Авдіївка #мешканці #евакуація
Ольга Романова
редактор
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