Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 380 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 380600 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 380600 (+990) осіб

танків - 6265 (+8)

бойових броньованих машин - 11637 (+16)

артилерійських систем - 9082 (+15)

РСЗВ - 972 (+0)

засоби ППО - 660 (+0)

літаків - 331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0)

крилаті ракети - 1845 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20)

спеціальна техніка - 1425 (+5). Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту