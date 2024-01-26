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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:17, 26 січня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 380 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 380 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 380600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 380600 (+990) осіб
  • танків - 6265 (+8)
  • бойових броньованих машин - 11637 (+16)
  • артилерійських систем - 9082 (+15)
  • РСЗВ - 972 (+0) 
  • засоби ППО - 660 (+0)
  • літаків - 331 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0)
  • крилаті ракети - 1845 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20)
  • спеціальна техніка - 1425 (+5).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 380 тисяч окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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