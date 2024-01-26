10:17, 26 січня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 380 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 380600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 380600 (+990) осіб
- танків - 6265 (+8)
- бойових броньованих машин - 11637 (+16)
- артилерійських систем - 9082 (+15)
- РСЗВ - 972 (+0)
- засоби ППО - 660 (+0)
- літаків - 331 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0)
- крилаті ракети - 1845 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20)
- спеціальна техніка - 1425 (+5).
Дані уточнюються.
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