Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли Мирноград: поранено шестеро людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинки, школу, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:48, 26 січня

Окупанти обстріляли Мирноград: поранено шестеро людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинки, школу, - ФОТО

Читать на русском
Окупанти обстріляли Мирноград: поранено шестеро людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинки, школу, - ФОТО

Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду, поранивши 6 людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню — решта госпіталізації не потребує.

Окупанти обстріляли Мирноград: поранено шестеро людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинки, школу, - ФОТО , фото-1

Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість встановлюють.

Окупанти обстріляли Мирноград: поранено шестеро людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинки, школу, - ФОТО , фото-2

На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуємо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Мирноград #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...