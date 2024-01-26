Окупанти обстріляли Мирноград: поранено шестеро людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено будинки, школу, - ФОТО

Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду, поранивши 6 людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню — решта госпіталізації не потребує.

Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість встановлюють.

На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуємо.