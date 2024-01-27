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За добу захисники України знищили 770 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 381 370 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 381370 (+770) осіб,

танків ‒ 6271 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,

артилерійських систем – 9085 (+3) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),

крилаті ракети ‒ 1845 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 1433 (+8) Дані уточнюються.

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